الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حقيقة طرح أسماك نافقة فى الأسواق

أسماك
أسماك

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تمامًا، مشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كل الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة) للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، مُوضحةً أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ويؤكد المركز مواصلة عمليات الرصد لما يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، للوقوف على حقائق الأمور، وعدم ترك الساحة للمغرضين ومروجي الشائعات.

نفى المركز الاعلامي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء أسماك نافقة بالأسواق ميناء الإسكندرية

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