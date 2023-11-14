الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العين للنشر" تصدر الترجمة العربية من رواية أجراس لا يسمعها أحد

أجراس لا يسمعها أحد
أجراس لا يسمعها أحد

صدر حديثًا عن دار العين للنشر، الترجمة العربية من رواية "أجراس لا يسمعها أحد" للكاتبة كلوريندا ماتتوتيرنر، ومن ترجمة آية حسين.

أحداث الرواية

تدور أحداث رواية "أجراس لا يسمعها أحد" على خلفية الحرب ومحاولات فرض السيطرة على مجتمع هش من الداخل. في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة، يتعرَّض السيد أنطونيو لوبيز إلى أزمةٍ لا يجدُ لها مخرَجًا، فيقدمُ له صديقه المقرَّب خلاصًا ظاهريًّا بينما هو في جوهره مكيدةٌ تُحاك ضِدَّه، ووسط الضجيج تختلطُ الأصوات، لكن يبقى ثمَّة صوتٌ واحدٌ هو ما يستحقُّ الالتفات إليه. تُرى، هل يستجيب إليه أم ينساق لاهثًا فيصبح مثلَ أجراسٍ لا يسمعُها أحد؟

ومن أجواء الرواية نقرأ، في منتصف القرن التاسع عشر، تحديدا في عام 1858، تقدمت قوات الجنرال رامون كاستيلَّا لتحاصر مدينة آركويبا في دولة بيرو، خلال أحداث نزاع يُشار إليه بـ “الحرب الإكوادورية- البيروفية”، أحداث مضطربة نتج عنها حرب أهلية شرسة، مثَّلت ورقةَ ضغطٍ على بعض الأطراف لكنها كانت طوقُ نجاةٍ بالنسبة إلى آخرين.

إطلاق كتاب "القاهرة مؤرخة"

وفي سياق آخر؛ تنظم دار العين للنشر بالشراكة مع مبادرة "سيرة القاهرة"، حفل إطلاق كتاب "القاهرة مؤرخة"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

"القاهرة مؤرخة" كتاب جديد من إعداد وتقديم وتحرير الدكتور نزار الصياد أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران بجامعة بيركلي-كاليفورنيا" والصادر عن دار العين للنشر والتوزيع، ويأتي الكتاب فى جزأين ومشاركة من  21 مؤلفا من مؤرخي القاهرة، يتناول عدد من الفصول تتناول تاريخ وعمران مدينة القاهرة من زوايا وعصور مختلفة، ومن المقرر أن يعرض خلال الحفل وثائقي قصير من إنتاج مبادرة "سيرة القاهرة" يُشارك فيه عدد من المؤلفين للحديث عن فصول الكتاب. 

دار العين للنشر الترجمة العربية رواية أجراس لا يسمعها أحد كلوريندا ماتتوتيرنر أجراس لا يسمعها أحد القاهرة مؤرخة

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