"الأرصاد": استمرار انخفاض الحرارة وتكاثر السحب المتوسطة والرعدية (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه منذ بداية الأسبوع الجاري هناك انخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وسقوط الأمطار على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضاف "غانم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء: نشهد حالة من التقلبات الجوية، خاصة على السواحل الشمالية، ومتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرعدية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

سقوط أمطار متوسطة وتصل إلى رعدية أحيانًا

ونوهت بأنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على بعض المناطق بالسواحل الشمالية مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وهذه المناطق كلها معرضة لأمطار متوسطة، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم.

ولفتت إلى أن الأمطار ستمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.