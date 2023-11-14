شئون الأسرى الفلسطينيين: أمريكا فى وضع صعب أمام الرأى العام المحلى والعالمى

قال الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في إعطاء جيش الاحتلال مزيدا من الوقت للسيطرة على قطاع غزة ومواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

اتفاق عربى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية

وتابع وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الثلاثاء، أن هناك اتفاق عربي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تمنع إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة في وضع صعب أمام الرأي العام المحلي والعالمي، منوهًا أن الإدارة الأمريكية تتبنى هدنا إنسانية مؤقتة وليس وقفا تاما لإطلاق النار.