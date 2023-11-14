الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى: نقص الموارد أجبرنا على بتر أعضاء بعض المصابين

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى

أعلن الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، صباح اليوم الثلاثاء، أن نقص الموارد أجبرهم على بتر أعضاء بعض المصابين لعجزهم عن إجراء عمليات جراحية.

وأفاد "الدقران" في تصريحات صحفية، باستشهاد عدد كبير من المصابين نتيجة النزيف وعجزهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم.

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عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية فى غزة "خلال 48 ساعة"

25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء

 وتابع الدقران "وصلنا اليوم أكثر من 25 شهيدًا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء".

وما زالت قوات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قصف واستهداف المدنيين في كل مدن قطاع غزة، مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحي.

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البرلمان العربى: قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يكشف همجية وبربرية الاحتلال

"الأونروا" تحذر من توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود

وسبق، وحذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال توماس وايت للصحافة، "في الساعات الـ48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به" مؤكدا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة إكس قبل ساعات.

وأضاف: هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهما ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب في القطاع المحاصر.

وقال وايت: "للأسف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأن هذا القرار يتخذ على أعلى مستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية"، وحذر وايت من مخاطر انتشار الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ولم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر، حسب أونروا.

وذكرت الوكالة الأممية أن أحد مبانيها في رفح في الجنوب حيث يوجد الآن 1،5 مليون نازح "تعرض لأضرار جسيمة" بعد ثلاث ضربات مباشرة من بحرية قوات الاحتلال الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي 

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