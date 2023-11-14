الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 177 ألف طن سلع استراتيجية ونشاط بحركة الملاحة البحرية

الملاحة البحرية
الملاحة البحرية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 50 سفينة خلال 48 ساعة الى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ  30 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

نشاط كبير خلال 48 ساعة

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3785 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  177 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

توجيهات بإجراءات التأمين 

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام  بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.


كانت قد شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطا كبيرا خلال الـ 48 ساعة قبل الماضية، حيث تم دخول وخروج 60 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 35 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 3935 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 224 ألف طن تقريبا، خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ميناء الإسكندرية حركة الملاحة سلع استراتيجية وبضائع البيئية القياسية

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