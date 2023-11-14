صنع في مصر.. رئيس مصنع قسمة والشبراويشى: مستعدون لإنتاج جميع احتياجات السوق المحلي

تاريخ مشرف سطرته مصانع إنتاج العطور ومستحضرات التجميل بشركة السكر والصناعات التكاملية، المصنع لديه 3 أنشطة رئيسية تضم إنتاج العطور ومستحضرات التجميل من الشامبو، كريم الشعر، جيل كريم حلاقة، مرطب شفاه، مزيل عرق وزيت شعر، والنشاط الثالث هو إنتاج مكسبات الطعم والرائحة والألوان الغذائية، بالإضافة إلى المنظفات السائلة.

“الدستور” التقت الكيميائي أشرف أحمد إبراهيم رئيس مصانع العطور، أحد المصانع المملوكة للدولة ويضم 4 علامات تجارية “قسمة والشبراويشى، وماي فير وارو مصر” وحاورته عن المصنع وانتاجه.

◄بداية.. عرفنا على تاريخ المصنع

مصنع العطور والخلاصات أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويضم أبرز صناعات العطور في مصر والوطن العربي، وعمليات دمجه تمت على فترات متباعدة.

مصنع الخلاصات في الأصل كان شركة الغيار والخلاصات الغذائية العطرية وتم دمجه مع شركة السكر عام ١٩٨٦ ومقرها بالحوامدية.

◄وما أنشطة المصنع الرئيسية؟

المصنع لديه 3 أنشطة رئيسية تضم إنتاج العطور، ومستحضرات التجميل من الشامبو وكريم الشعر جيل كريم حلاقة مرطب شفاه مزيل عرق وزيت شعر، وإنتاج مكسبات الطعم والرائحة والألوان الغذائية، كما إننا ننتج المنظفات السائلة منتج اسمه برلينت وآخر اسمه اوراج وأحدث المنتجات صابون المعجون المستخدم في عدة دول وكان لا يستخدم في منها سوريا والسودان.

ويتم إنتاج ١٥٠ طن من مكسبات الطعم سنويا حيث يتم تصنيع ٢٥ نوعا منه، وفيما يتعلق بمكسبات الرائحة ١٥٠ طن سنويا تصل لنحو ٤٠ نوعا، كما أن الإنتاج الحالي موجه للسوق المحلي وهناك جزء للتصدير.

وهناك منتج آخر وهو بودرة تلج ٥٥٥ للبشرة لا تتضمن مواد خارجية أو ضارة تصل يتم إنتاج ١٠٠ طن سنويا وتصدير ١ طن للخارج، كما يوجد إنتاج كريم الشعر ١٠ طن سنوي موجه السوق المحلي.

كما يتم إنتاج كريم حلاقة بكمية ٦٠ طن يتم تصدير ٥٪‏ منه لأسواق السعودية والإمارات، وجاري التفاوض مع السعودية على التعاقد على تصدير كميات جديدة، والعطور يتم إنتاج ٤٥ الف لتر تصنيع سنويا، حيث يتم توفير ٨ أنواع ( منها الفري مان، الريكويست، ستار، أنوثة، هيرو، سكرية، جيني، لوشن ونوسة ) جميعها مخصصة للسوق المحلي، بالإضافة منتج كليوبترا وكايرو الذي كان يتم تصديره إلى روسيا في السابق منذ نحو ٢٠ عامًا، الكايرو والفري مان أكثر المنتجات طلبًا من قبل المستهلكين.

◄وماذا عن منتجات الكولونيا؟

فيما يتعلق بمنتجات الكولونيا يتم تصنيع ٢٨٥ ألف لتر سنويا تشمل الكولونيا الليمون ٥٥٥ وكذلك منتج لا فندر، يتم تصدير ٢٠٪‏ منها للخارج لأسواق السعودية والسودان وكندا، واستراليا، والمنظفات يتم انتاج ١٥٠٠ طن لنوعين برلينت واوراج تم تصنيع عبوة ٩ كيلو بسعر ١٢٠ جنيها.

ويتم تصنيع منتج معجون الصابون وهو منتج جديد حيث تم تصدير ٦٠ طن حتى الآن بقيمة ٣ ملايين جنيه للسودان، ومستهدف التصدير الي العديد من الدول العربية مثل قطر والإمارات، بالإضافة إلى دول شرق آسيا.

◄ حدثنا عن موادكم الخام و كيفية صنعها

منتجاتنا عبارة عن كحول وزيوت يتم استيراد مادتها الخام بالكامل، بصرف النظر عن تكلفة التصنيع والتغليف، المادة الخام العنصر المؤثر في تحديد الأسعار، خاصة وأن المصنع تابع لشركة قطاع عام وخاضع لقوانين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وكذلك الرقابة الصناعية وهناك رقابة مستمرة من تلك الجهات.

ولا نستطيع اتباع أساليب المصانع غير المعتمدة ومصانع بير السلم والذي حيث يستخدمون كحول نسبة تركيزه 20٪‏ فقط، بينما لا أستطيع استخدام مواصفات أقل من 70 ٪‏ كنسبة تركيز المعتمد من أجل الحفاظ على سعر المنتجات دون زيادة، ويصل سعر الكولونيا المعتدة من المصنع لـ 51 جنيها، في المقابل نجد ذات المنتج البعض يقوم بتوزيعه بسعر 26 و30 جنيها، بالطبع منتج مغشوش بالماء، خاصة وأن سعر زجاجة الكولونيا الفارغة بـ 26 جنيها للواحدة ما يجعله يخفض من المواصفات الأساسية.

ولدينا منتج كريم الحلاقة ٥٥٥ زنة ٥٥ جراما بسعر ١٥ إلى ١٦ جنيها للتاجر، لما يكون منتج منافس آخر زنه ٧٠ جرام يباع في السوق بسعر ١٠ جنيهات للمستهلك اي ان سعر التاجر يصل لـ ٤ جنيهات فما هي المنتجات المستخدمة في التصنيع؟.. إذًا وللاسف صاحب المنتج استعان بمادة وهي سليكات الصوديوم غير مصرح باستخدامها والكارثة الأكبر أنها حصلت على موافقة الصحة من وزارة الصحة وهي في الأساس لا تستخدم في تصنيع الصابون السائل.

ومن الممكن توفير بدائل أقل في الجودة والأمان والحصول على رخصة بتركيبة ما من المواد في حين يتم تعبئة ما حد أخرى غير مصرح بها، ولكن لم نعتاد على ذلك أخلاقيا في شركة السكر، فضلًا عن الرقابة المكثفة علي العمليات الإنتاجية، وفي عالم مستحضرات التجميل نستطيع صنع منتجات ببديل مختلفة وتركيبات متعددة لذات المنتج، ما قد يسبب العديد من الأمراض على المدى الطويل.

◄ ذكرت لنا أن المصنع يصدر منتجاته.. حدثنا عن هذا

الأمر الجيد في عمليات التصدير التي تتم من خلال مصانع العطور التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية هي أن العميل يهتم كثيرا بالجودة.

والتعاقدات التصديرية أفضل كثيرًا لأنها تناسب توجه الشركة من حيث الجودة، خاصة مع قرب التعاقد مع مورد سعودي على شراء كميات من زجاجات كحول صغيرة شرط الجودة ولم يسأل عن السعر حتى يتسنى له بيعها في السوق السعودي.

الخطة التصديرية للمصنع تستهدف فتح أسواق جديدة في الدول العربية ودول أخرى مثل كندا وأستراليا، وتم الاتفاق على تصدير كمية 200 ألف عبوة كحول إلي السوق السعودي بقيمة 3 ملايين جنيه، بما يعادل 750 ألف ريال سعودي، أى ما يقارب من 97 ألف دولار، وهامش ربح مصنع لا يقل عن 20٪ من قيمة الصفقات التصديرية.

◄كم عدد خطوط إنتاج المصنع؟

مصانع العطور التابعة لشركة السكر بها 12 خط إنتاج للعطور وآخر للكولونيا، وخط لكريم الحلاقة وخط لكريم الشعر، وخط لمستحضرات التجميل، وخط الشامبو، وخط لمزيل العرق، وخط لبودرة التلك، وخط لـ إنتاج لمكسبات الطعم الفانيليا هو منتج جديد، خط مكسبات ريحه وخط الصابون السائل وصابون المعجون خط وخط للكحول.

ويتم إنتاج كحول 70 ٪ للتعقيم بكمية 172 ألف لتر سنويًا موجه للسوق المحلية بالكامل، حيث تم مضاعفة تلك الكميات خلال جائحة كورونا، وكان يتم إنتاج 12 طن سنويًا من الشامبو ومزيل العرق بواقع 6 أطنان لكلا منهما.

ويتم زيادة معدلات الإنتاج سنويًا بواقع 25٪، بسبب نمو المبيعات بواقع 40٪ خلال العام المالي 2022/2023، ومستهدف زيادة تلك النسبة خلال العام المالي الحالي، حيث يبلغ حجم المبيعات نحو 28 مليون جنيه.

المصنع وضع خطة للتحوط من ارتفاع أسعار الخامات، حيث يتم تدبير الخامات اللازمة الإنتاج أولا بأول ولا انتظر حتي نفاذها بالكامل، لافتًا إلى أن الخامات الحالية بالمصنع تكفي الإنتاج حتى 30 يونيو 2024، و يتم حاليًا وضع خطة مع مدير عام الإنتاج للتعاقد على الخامات والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنتاج للعام 2024/ 2025 دون الإنتظار لنفاذ تلك الكميات الموجودة لدي، ونحاول الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيير، خاصة وأن التغيير المستمر في السعر يفقد فرص المنافسة في السوق وبالتالي توقف الإنتاج.

◄ماذا عن الزيوت العطرية؟

نستورد الزيوت العطرية من فرنسا وانجلترا بواقع نصف طن سنويًا، حيث لا تتعدي نسبة استخدامه في المنتجات العطرية 3 ٪ من إجمالي الخامات المستخدمة، في حين تبلغ نحو 15 ٪ من تكلفة المنتج النهائي، المشكلة الأساسية في ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم شراؤها محليا.

ويتم إنتاج 6 آلاف ظرف فانيليا، و55 طن صابون ومعجون خلال شهري 8 و 10، و172 ألف طن كحول محلي، و12 طن شامبو ومزيل عرق في السنة، كما انه يتم انتاج الكحول 70% والتي بلغت ذروتها في ظل انتشار جائحة كورونا نحو 344 ألف لتر، ثم تقلصت النسبة لنحو 172 ألف لتر حاليًا، ومع ذلك فإن هناك زيادة 25% كل سنة في إنتاجية الكحول، نتيجة لوجود نمو في المبيعات، بنسبة 40% عن العام الماضي، ومستهدف في العام الحالي 40 % أيضا.

العنصر الأكثر في تكلفة الإنتاج هي في الزيت، حيث كانت لدينا مزارع الياسمين وغيرها، أما الآن فنحن نستورد الزيوت من فرنسا وإنجلترا، بما يعادل نحو نصف طن، وتشكل نسبة لا تتخطى 3%، ويأتي في مقدمة الزيوت التي نحرص على جلبها اللافندر، والياسمين.

◄هل لديكم خطة تسويقية؟

مصانع العطور بشركة السكر والصناعات التكاملية لديها خطة للتسويق، من طنطا للإسكندرية، ولدينا منفذ في الحسين، الموسكى، قصر النيل، المنصورة، ومصر الجديدة وأسيوط، و3 منافذ بالإسكندرية، والأقصر ونسعى لزيادتها، لدينا صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

شركة السكر والصناعات التكاملية تعمل حاليا على دعم المنتج المحلي باعتبارها منتجًا وطنيًا، وذلك من خلال توسيع دائرة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي ونقوم بالبيع عبر الأونلاين من خلال إتاحة طلب المنتجات ونقوم بتوصيلها للمنازل، وأيضا هناك نحو 10 منافذ.

ويوجد منفذ في كل مصنع من مصانع الشركة السكر، أي أن هناك منفذ بيع بكل مصنع ليكون إجمالي العدد 18 منفذ، فالمستهدف ليس زيادة المنافذ وذلك باعتبار وجود وكلاء في كافة المحافظات، قدر ما نسعى للتعاون من أجل الانتشار.

إنتاج العطور

إنتاج العطور

إنتاج العطور

إنتاج العطور

إنتاج العطور

إنتاج العطور

إنتاج العطور