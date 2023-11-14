السكة الحديد يستضيف بروكسي ولافيينا يصطدم بحرس الحدود في الأسبوع الثامن لدوري المحترفين

تختتم اليوم مواجهات الأسبوع الثامن لمسابقة دوري المحترفين، بإقامة مباراتين في منتهى القوة في الثانية والنصف عصرا، الأولى بين السكة الحديد وبروكسي والثانية بين لافيينا وحرس الحدود.

السكة الحديد يواجه بروكسي

يستضيف السكة الحديد فريق بروكسي في مواجهة قوية حيث يحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع ثلاث نقاط من أخر مباراتين بالفوز على النصر للتعدين والهزيمة أمام أبوقير للأسمدة.

على الجانب الأخر يحتل بروكسي المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وثلاث هزائم، وسجل تسعة أهداف واهتزت شباكه 13 مرة وخسر أخر مباراتين أمام طنطا ووادي دجلة.

يدير المباراة أحمد حامد فهيم ويساعده محمد مصطفى إسماعيل وأحمد عبد الباسط ومعهم حسم محمود حكما رابعا.

فريق السكة الحديد

مباراة قمة بين لافيينا وحرس الحدود

يحل حرس الحدود بقيادة محمد مكي ضيفا على فريق لافيينا بقيادة أحمد عيد عبد الملك بملعب الأسيوطي في أقوي مباريات الأسبوع الثامن لدوري المحترفين، خاصة أن الفائز سيصعد لقمة جدول المسابقة ففي حالة فوز لافيينا سينفرد بالقمة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بتروجت ، وإذا فاز حرس الحدود سيحتل الصدارة برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن بتروجت.

ويحتل لافيينا المركز الثاني برصيد 14 نقطة من اربعة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة وسجل 11 هدفا ويملك أقوى دفاع في الدور، ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر مباراتين بالفوز على دكرنس والتعادل مع الجمهورية شبين.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر مباراتين بالفوز على بترول أسيوط والتعادل مع القناة.

يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده محمد عبد العظيم وأسامة هشام ومعهم عدي إبراهيم حكما رابعا.