الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. سلوى خطاب أحدث المنضمين لأسرة "صدفة"

سلوى خطاب
سلوى خطاب

تعاقدت الفنانة سلوى خطاب على المشاركة في بطولة مسلسل “صدفة” بشكل رسمي، والذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ومسلسل "صدفة" يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة ريهام حجاج وآخرين، والتقى الثلاثي من قبل فى مسلسل "يوتيرن" وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

والعمل الثانى الذى جمع بين المخرج سامح عبد العزيز والسيناريست أيمن سلامة هو  مسلسل "جميلة" الذى عرض في رمضان 2023 مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

سلوى خطاب صدفة السباق الرمضاني عصام السقا السباق ومسلسل

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