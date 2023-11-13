الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية لـ"إكسترا نيوز": مشاركة الأحزاب في الانتخابات جيد للحياة السياسية بمصر

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، تقف على خط واحد لكل مرشحي الرئاسة في الانتخابات القادمة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، الهيئة الوطنية للإنتخابات، حاولت بشكل كبير في إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تواجه الناخبين بالخارج.

وأشار، إلى أن الهيئة الوطنية للأنتخابات ربطت المصريين بالخارج بكل ما يتعلق بالبلد، وهذا يساهم في تعزيز الانتماء والمشاركة في اتخاذ القرار.

ونوّه فرحات، أن الملاحظ في هذه الانتخابات، هو أن الجميع يعمل باتجاه واحد، وهو كيفية اختيار المرشح الذي يساهم في تحقيق التنمية لهذه البلد، مشيرًا أن مشاركة الأحزاب في هذه الإنتخابات جيد للحياة السياسية في مصر.

استاذ علوم سياسية اكسترا نيوز الأحزاب الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

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