ليكيب: استبعاد ظهير تشيلسي جوستو من قائمة فرنسا للإصابة

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن مالو جوستو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي استبعد من قائمة منتخب بلاده فرنسا في التوقف الدولي.

وقالت الصحيفة، أن جوستو تعرض لإصابة عضلية في ركبته اليمني وتم استبعاده هو ووكوينتين ميرلين لاعب نانت واستدعاء برادلي لوكو لاعب بريست.

وكان جوستو شارك كبديل في تعادل تشيلسي أمس مع السيتي بنتيجة 4-4 في ختام الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

قائمة منتخب فرنسا لتوقف شهر نوفمبر الدولي

جاءت القائمة على النحو الآتي:

حراس المرمى: ألفونس أريولا، مايك مايجنان، برايس سامبا.

خط الدفاع: "جوناثان كلاوس، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، إبراهيما كوناتي، جوليس كوندي، ويليام صاليبا، دوايت أوباميكانو، جان كلير توديبو".

وسط الملعب: "إدواردو كامافينجا، يوسف فوفوانا، بوبكر كامارا، أدريان رابيو، لوارين زايري إيمري".

الهجوم: "كنجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أولفييه جيرو، أنطوان جريزمان، راندال كولو مواني، كيليان مبابي، ماركوس تورام".

ويخوض منتخب فرنسا مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، أمام منتخب جبل طارق يوم السبت 18 نوفمبر في العاشرة إلا ربع مساءً، وأمام اليونان يوم الثلاثاء 21 نوفمبر في نفس التوقيت بالجولتين التاسعة والعاشرة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن منتخب هولندا أقرب ملاحقيه.

ويأتي في المركز الثالث بالمجموعة منتخب اليونان برصيد 12 نقطة، ثم منتخب أيرلندا في المركز الرابع بـ6 نقاط، وأخيرًا منتخب جبل طارق بدون نقاط.

ويحتاج المنتخب الفرنسي لنقطة فقط من المباراتين، من أجل حسم تأهله في صدارة المجموعة.

واحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في بطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022، بعد الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.