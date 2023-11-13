القاهرة الإخبارية.. جو بايدن يطالب قوات الاحتلال بحماية مستشفى الشفاء بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه يأمل عدم اتخاذ إجراءات لاقتحام مستشفى الشفاء بغزة.

كما دعا إسرائيل لحماية مستشفى الشفاء بغزة، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا لاستغلال الهدنة للإفراج عن المحتجزين في غزة.

تصريحات وزيرة الصحة الفلسطينية حول مستشفى الشفاء

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بإخلاء المستشفيات؛ بل بإلقاء الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، قائلة: «هذا ليس إخلاءً بل طرد تحت تهديد السلاح».

وأضافت الكيلة في بيان صحفي: «هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم، مثل مرضى غسيل الكلى من الأطفال والكبار الذين يموتون في منازلهم دون حصولهم على جلسات الغسيل».

وأكدت: «وفاة 12 مريضًا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة».