شيطان في هيئة أمرأة.. تحرض سائقين على أبشع جريمة قتل بعين شمس

عجوز عين شمس المسكين، الذي قتل داخل المحل الخاص به، على يد شخصين معدومي الضمير بتحريض من أحد السيدات، كان الغرض سرقته بعد أن علم المتهمين احتفاظ المجني عليه بكمية من الذهب والأموال، فقتلاه غدرا وتركاه داخل المحل، بتحريض من سيدة تقمصت دور الشيطان والرائحة الكريهة التي خرجت من الجثة كشفت عن لغز أبشع جريمة قتل.

مقتل صاحب محل في عين شمس

اعترافات صادمة أدلى بها سائقي توكتوك وهم منفذي تلك الجريمة البشعة، الذين حضرا من بلدتهما في محافظة الفيوم لتنفيذ هذا الجرم الأثم، وقأرا أمام جهات التحقيق أنهم قتلوه عشان طمعانين في الذهب والأموال الي معاه.

امرأة وراء تحريض المتهمين

المتهمين كشفا في اعترافاتهما أن سيدة لها صلة نسب مع أحدهما وهي والدة خطيبته، أخبرتهم بأن هناك صاحب محل كمبيوتر في عين شمس، رجل عجوز يحتفظ بكمية من المجوهرات والأموال داخل المحل الخاص به، وأخبرتهم أنها كمية كبيرة وسوف يجنون منها أموال طائلة، وبعدها يتزوج أحد المتهمين من ابنتها.

اعترافات المتهمين

المتهمين أقرا أن السيدة أغرتهما بالعرض المقدم منها، وكشفت لهما أن صاحب المحل رجل عجوز وحركته بطيئة ويمكن تنفيذ الجريمة بمنتهى السهولة، ثم الاستيلاء على المجوهرات والأموال، ونجحت في إقناعهما.

حيلة المتهمين

وأقر المتهمين أن السيدة التي تقمصت دور الشيطان، اتفقا معها على موعد تنفيذ الجريمة ولكن قبل ذلك أجرى المتهمين جولات لرصد المكان ومعرفة موعد تحرك العجوز، حتى ينجحا في تنفيذ الجريمة.

المتهمين كشفا عن أنهما ابتكرا حيلة ماكرة وخادعة لتنفيذ الجريمة، حيث توجها للمجني عليه صاحب المحل، مدعين أن بحوزتهم جهاز كمبيوتر يحتاج إلى إصلاح، وما أن أدار المجني عليه ظهر لهما، بدأ في تنفيذ جريمتهم.

أقرّ المتهمين أمام جهات التحقيق، أنهما قاما بالتعدي على العجوز صاحب المحل بشومة على رأسه عدة ضربات قاضية، حتى سقط على الأرض غارقا في دماءه، ثم أوضحا أنهم استوليا على مجموعة من السبائك الذهب والإكسسوار وهاتفين محمول يخصان المجني عليه.

وأوضح المتهمين في اعترافاتهما أنهما عقب الانتهاء من قتل صاحب المحل لاذا بالفرار من مكان الحادث، ثم قاما بإلقاء الهاتفين المحمول في نهر النيل خوفا من افتضاح أمرهما وكشف هويتهما وأيضا العصا التي نفذا بها الحادث.

وبالنسبة للمجوهرات أقر المتهمين أنهما قاما بتسليمها إلى المحرضة والدة خطيبة أحدهما للتصرف فيها، وأقرت السيدة المحرضة بأقوال الجناة في الواقعة.

مقتل عجوز عين شمس

كان رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من شقيق المجني عليه مقيم بدائرة قسم شرطة المرج باختفاء شقيقهمالك محل ألعاب كمبيوتر وأضاف بأنه لدى توجهه للمحل عمل شقيقه للبحث عنه اشتم رائحة كريهة من داخل المحل، ونفى علمه بمصدرها بالفحص تبين غلق أبواب المحل وبفتحها عُثر على جثة المذكور داخل المحل.

التحريات نجحت في التوصل للمتهمين الثلاثة، وعقب إصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطهما، وأحيلا إلى النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.