محمد اللحام: الولايات المتحدة ستتخلى عن نتنياهو بعد الحرب على غزة

قال محمد اللحام، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، صرح في أكثر من وسيلة إعلام بالأمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، شخصية إرهابية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يرى أن السلطة الفلسطينية هي حركة إرهابية وأن حركة حماس هي ضد الشعب الفلسطيني والعربي.

وأكد، أن الإدارة الأمريكية وفرت الغطاء لنتيناهو لهذه الحرب ولكن ما بعد الحرب واضح أنها ستغير الأدوات وستتخلى عن نتنياهو فيما هو قادم في المراحل السياسية فيما بعد الحرب.

نتنياهو كان في وهن شديد قبل الحرب

كما وصف نتنياهو، بأنه كان في وهن شديد نتيجة ماعرف بمشروع القضاء داخل الاحتلال وكان هناك شبه مقاطعة دولية له، ولكنه التمس الشرارة لتوسعة نطاق الحرب وسيلجأ لجر الساحة اللبنانية والضفة الغربية وتصريحاته كلها تشير لذلك.