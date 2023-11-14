عواصم ومدن أوروبية تدعم القضية الفلسطينية.. تعرف عليها

واصلت العواصم وأشهر المدن الأوربية تنظيم التظاهرات السلمية لدعم القضية الفلسطينية، وأهالي قطاع غزة، والتنديد بأفعال قوات الاحتلال الاسرائيلي التي بدأت منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، وعمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع بشكل مستمر، واستمرار قصف المدارس والمستشفيات.

لندن

تظاهر ما يزيد على مليون شخص في شوارع لندن بشكل سلمي، للتنديد بأفعال الاحتلال الاسرائيلي، في قطاع غزة، في عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة مع تزايد أحداث العنف خلال الفترة الأخيرة وتعمد قصف المستشفيات والمدنيين.

برشلونة

تظاهر مئات الأشخاص في مدينة الإسبانية، لمطالبة الحكومة بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، والتي يقومون باستخدامها في عمليات الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.

بروكسل

تجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين، وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو أيضا مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة، وطالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبين انطلاق التظاهرة من ساحة النصر في مدينة بوردو، وهتف المشاركون الذين جابوا شوارع المدينة عبارات: "غزة.. غزة".

النرويج

اتهم رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، الاحتلال الاسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب ومخالفة للقانون الدولي في العدوان الغاشم ضد قطاع غزة، وقال إن القصف الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة يعد انتهاكًا لقانون الحرب الدولي، وللمدنيين الحق في الحماية ويجب إدانة انتهاكات قانون الحرب الدولي كافة.