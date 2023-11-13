محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ مجمع الصناعات الثالث (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إضافة إلي أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والجهات المنفذة للمشروعات.

مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات الثالث بجنوب بورسعيد، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد،موجها بتكثيف معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع.

كما استعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.