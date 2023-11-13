الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع معدلات تنفيذ مجمع الصناعات الثالث (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إضافة إلي أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة.

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والجهات المنفذة للمشروعات.

IMG-20231113-WA0202

مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات الثالث بجنوب بورسعيد، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد،موجها بتكثيف معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع.

IMG-20231113-WA0201

كما استعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع  تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي،  استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة والتي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

IMG-20231113-WA0203
IMG-20231113-WA0204
محافظ بورسعيد مجمع صناعات بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

شيطان في هيئة أمرأة.. تحرض سائقين على أبشع جريمة قتل بعين شمس

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان