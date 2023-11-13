الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فنانة نرويجية ترفع العلم الفلسطيني في حفلها بالعاصمة أوسلو

غزة
غزة

رفعت المغنية النرويجية هيلاري أليسون كونلو، العلم الفلسطيني في حفلها الخميس الماضي بالعاصمة النرويجية أوسلو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأخرجت المغنية ذات الأصول الفلبينية، العلم الفلسطيني وتوشحت به، وقالت: هذا ليس مجرد علم، هذا هو علم الشعب الأكثر ضعفا والأقوى في الوقت الحالي، هذا هو العلم الفلسطيني.

وأضافت منددة بالإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة: إنهم يعانون حاليا من إبادة جماعية، مجرد رؤية ذلك أمر مدمر للغاية، الأطفال يتعرضون للقصف، والعائلات تتمزق، لا إنترنت، لا طعام ولا شراب، أمر محزن أن نقول هذا في 2023.

واختتمت أليسون صاحبة الـ18 عاما كلمتها قائلة: قصف فلسطين يجب أن يتوقف فورا، فلسطين حرة دوما.

كانت أليسون صنعت لنفسها وفي وقت قصير اسمًا في صناعة الموسيقى، منذ بدأت مسيرتها في نهاية عام 2021، واستطاعت في غضون عام ونصف، تقديم العديد من الحفلات الموسيقية في النرويج وكندا، كما فازت بجائزة (p3)، لأغنية العام 2023، بأغنيتها "Hopeful"، وساهمت في بالغناء في مسلسل FLUS النرويجي.

المغنية النرويجية هيلاري أليسون كونلو العلم الفلسطينى أوسلو النرويج

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