محافظة شمال سيناء: استقبلنا 128 طائرة تحمل 3200 طن من المساعدات (فيديو)

أكد اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ شمال سيناء، أن المحافظة استعدت بشكل كامل للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة، وأنها تلقت توجيهات بوقف الإجازات للطواقم الطبية وتوفير المستلزمات الخاصة بعلاج الحالات القادمة من القطاع.

وقال مصطفى، في لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، عبر برنامجه "الحياة اليوم"، إن مطار العريش استقبل 128 طائرة تحمل 3200 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر مقدمة مساعدات أكثر من كل دول العالم.

وأشاد مصطفى، بالتضامن الوطني والدور الإنساني لمصر في دعم القضية الفلسطينية.