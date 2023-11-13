الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

منتخب القوس والسهم
منتخب القوس والسهم

أناب د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د.ماهر الغريب مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين؛ لاستقبال منتخب القوس والسهم بعد التتويج باالبطولة الأفريقية الثالثة عشرة التي أُقيمت بتونس.

حصد المنتخب 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وحرص د.أشرف صبحي على تهنئة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وضمان التأهل لأولمبياد باريس بمقعدي فردي الرجال والسيدات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

وحرصت وزارة الشباب، بقيادة د.أشرف صبحي على إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي  تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم،  بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية  القادمة ، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وواصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ،  للأسبوع الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية  لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 14 محافظة هي : [ القليوبية ،سوهاج ،أسوان القاهرة ،بنى سويف ،الإسكندرية ،قنا ،المنوفية، دمياط، الفيوم، جنوب سيناء، المنيا، البحيرة، والغربية] والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الدكتور علاء جبر منتخب القوس والسهم

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ أبطال منتخب القوس والسهم بعد ضمان التأهل إلى الأولمبياد

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

فعاليات حزبية متنوعة لشرح إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى للمواطنين

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان