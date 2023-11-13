وزارة الشباب تستقبل بعثة منتخب القوس والسهم بعد التتويج بالبطولة الأفريقية

أناب د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د.ماهر الغريب مدير الإدارة العامة للحافز والتكريم والموهوبين؛ لاستقبال منتخب القوس والسهم بعد التتويج باالبطولة الأفريقية الثالثة عشرة التي أُقيمت بتونس.

حصد المنتخب 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، ليحتل المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

وحرص د.أشرف صبحي على تهنئة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وضمان التأهل لأولمبياد باريس بمقعدي فردي الرجال والسيدات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

وحرصت وزارة الشباب، بقيادة د.أشرف صبحي على إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى التواصل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لديهم، بجانب المساهمة في تعزيز الوعي السياسي لدى المجتمع والتعريف بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، الأمر الذي يساهم في دفع عجلة التنمية قدماً نحو الازدهار والتطور، وخدمة الوطن بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

وواصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، للأسبوع الثالث علي التوالي ، تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الإنتخابات الرئاسية القادمة في 14 محافظة هي : [ القليوبية ،سوهاج ،أسوان القاهرة ،بنى سويف ،الإسكندرية ،قنا ،المنوفية، دمياط، الفيوم، جنوب سيناء، المنيا، البحيرة، والغربية] والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بمشاركة نحو 3000 شاب وشابة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة وشباب yly وعدد من الكيانات والقيادات الشبابية بالمحافظات سالفة الذكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.