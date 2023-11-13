ضبط 2304 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

تمكنت لجنة من الطب البيطري بالمنوفية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أثناء حملة على المحلات في قويسنا، كما تمكنت اللجنة من ضبط 90 كجم لحوم بقري وضاني مدبوحة خارج المجزر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات المختلفة وضبط المخالفات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من محليات وصحة وتموين ومديرية الأمن.



ونجح الدكتور هانى شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، أثناء المرور على جميع أماكن تداول اللحوم والأسماك بقويسنا في ضبط اسماك وكبدة مجمدة مجهولة المصدر باجمالى وزن 2304 كجم ولحوم جاموسى وضآن مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ القرار.