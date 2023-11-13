الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصادر لـ"الدستور": إقامة مواجهة مصر وجيبوتى بحضور 30 ألف متفرج

منتخب مصر
منتخب مصر

وافقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بحضور 30 ألف متفرج.

موعد مباراة مصر وجيبوتي والقنوات الناقلة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجيبوتي، الخميس الموافق 16 نوفمبر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

تُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

وعلم “الدستور” من مصدر مطلع باتحاد الكرة، أن “الجبلاية” تلقى موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف متفرج للمباراة المنتظرة أمام جيبوتي، على أن يتم طرح التذاكر على منصة “تذكرتي” خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد جولة مفاوضات استمرّت قرابة ثلاثة أشهر، نجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ووقعت إدارة القطاع عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حصلت بموجبه على حق البث التليفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشات شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

كما اشتمل العقد ولأول مرة في تاريخ الإعلام المصري، على حقوق بث ملخصات كل مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، إضافة لعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات المونديالية.

هذه الحقوق ستمكن قنوات "أون تايم سبورتس" من تقديم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد المصري والعربي أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة على مدار العامين، سواء من خلال البث التليفزيوني للمباريات أو الاستديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصًا لمباريات التصفيات الإفريقية.

وتنطلق مباريات تصفيات القارة السمراء المونديالية في 15 نوفمبر الجاري، وتختتم في أكتوبر 2025، وتم تقسيم المنتخبات الإفريقية الـ54 إلى 9 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل أول كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

كما يشارك أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني في ملحق للتصفيات مع عدد من منتخبات القارات الأخرى لتحديد منتخب واحد منها يرافق المنتخبات المتأهلة للنهائيات.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا وغينيا.

ويبدأ الفراعنة مشوار التصفيات بمواجهة جيبوتي في استاد القاهرة الخميس 16 نوفمبر، ثم يلعب مباراة الجولة الثانية من التصفيات مع سيراليون يوم الأحد 19 نوفمبر في ليبيريا.

يذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم 2026 ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في تنظيم مشترك بحضور 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المونديال. 

مصر منتخب مصر جيبوتي أفريقيا التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

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