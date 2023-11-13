الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس شركة مياه غازية بتهمة التهرب الضريبي لـ20 نوفمبر

محكمة
محكمة

قرّرت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، برئاسة المستشار محمود حمدي، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركات المياه الغازية بتهمة التهرب الضريبي لصالح مصلحة الضرائب العامة، بمبلغ 481 مليون جنيه إلى جلسة 20 نوفمبر  الحالي.

وكشفت التحقيقات في القضية التي تحمل رقم 40 لسنة 2018 تهرب ضريبي أن المتهم تهرب من سداد مبلغ ضريبي مستحق عليه.

وتسلمت المحكمة في وقت سابق أوراق القضية  أخري التي حملت رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي، تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت بإحالة القضية إلى وزارة العدل لإعداد تقريرٍ وافٍ عن القضية من أجل الفصل بها.

وعاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، في وقت سابق، المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه لوقف تنفيذ الحكم، كما شمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع مبلغ 383 مليون جنيه، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات، وهو الحكم الذي تقدم المتهم باستئناف تنظره محكمة الجنح المُستأنفة، وأصدرت فيه القرار المتقدم.

تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة شركات المياة الغازية التهرب الضريبي مصلحة الضرائب العامة 20 نوفمبر

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