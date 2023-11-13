الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائبة تكشف تفاصيل إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بعد دعمها فلسطين (فيديو)

سويلا برافرمان
سويلا برافرمان

انتقدت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موقف الحكومة البريطانية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنه يعكس حالة من التخبط وازدواجية في المعايير.

 

وأوضحت صابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة البريطانية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفترات المقبلة، بعد أن أثارت غضب الشارع البريطاني والعالمي بدعمها الكبير لإسرائيل، مشيرة إلى أن إقالة سويلا برافرمان وزيرة الداخلية بسبب اعتراضها على تدخل الشرطة في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن، تدل على الحالة السياسية المتردية في لندن.

 

وأشارت إلى أن أحداث غزة كشفت عن وجود كيل بمكيالين في عدد من الدول الغربية والأمم المتحدة، التي لم تتخذ أي إجراءات فاعلة لوقف الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على المدنيين العزل، مطالبة بضرورة النظر لما يحدث في أوروبا وما تفعله إسرائيل من انتهاكات ضد حقوق الإنسان.

 

وأكدت أن الشعوب هي القادمة، وأنه توجد مظاهرات مليونية في دول أوروبية في أكبر عواصم العالم للتنديد بما تفعله إسرائيل، لافتة إلى أن هناك تحولًا لافتًا تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لم يعد مقبولًا أن يأتي أحد يسأل من أي جهة أو منظمة عن ملف حقوق الإنسان في مصر.

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