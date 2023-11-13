الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديييه ديشامب: "جريزمان لا ينل التقدير الذي يستحقه

أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان

قال ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إن لاعبه أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لا ينال الثناء الذي يستحقه.

ويعيش “جريزمان” أفضل مواسم مسيرته الكروية، حيث سجل 12 هدفًا وصنع هدفًا آخرًا في 16 مباراة مع أتلتيكو مدريد بمختلف المسابقات.

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ويرتبط جريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف 2026، وربطته تقارير صحفية بوجود اهتمام من عدد من الفرق السعودية بضمه.

وقال “ديشامب” في تصريحات نقلها “راديو مونت كارلو”: "أعتقد أنه عندما يكون اللاعبون الفرنسيون في الخارج، تكون هناك دائمًا علاقة مختلفة مع الجمهور الفرنسي. وأنتم أيضًا، وسائل الإعلام، ربما تكونون أكثر تركيزًا على الدوري الفرنسي أكثر من البطولات الأجنبية. لكن لقد مر وقت طويل (حيث كان يؤدي أداءً جيدًا)".

وزاد:"أعتقد، وقد أخبرته بالفعل، أنه لو كان قد انفتح أكثر قليلًا من خلال اتصالاته، لكان من الممكن أن يكون هذا هو الحال (أن يتم تقديره بالشكل الكافي)، لكنه ربما لا يريد ذلك. ربما لا يحتاج إلى ذلك، ما يهمه هو الملعب. ولكن عندما أرى المواسم التي قضاها، أشعر بأنه لم يتم تقديره بالشكل الكافي"

وأردف:"هل تعرض للظلم فيما يتعلق بالكرة الذهبية؟ في عام 2018، لا أريد أن أقول إن مودريتش لم يكن يستحق ذلك، لكن أنطوان، مع أفضل لاعب في العالم، لكن الموسم الذي أنهاه جريزمان، والحصول على اللقب العالمي (كأس العالم) في النهاية، كان من الممكن أن يكون أفضل لاعب في العالم. حسنًا، لم يكن هذا هو الحال، لكن هذا لا يمنعه من النوم جيدًا والعيش بشكل جيد. يحدث ذلك. لم يتم الاستهانة به، ولكن ربما إنه يفتقر إلى التقدير لكل ما يفعله".

وحصل جريزمان على المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية لعامي 2016، 2018، حيث خسرهما لصالح كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على الترتيب.

ولعب جريزمان 124 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وهو رابع أكثر اللاعبين تمثيلًا لـ “البلوز"، كما سجل 44 هدفًا.

ديدييه ديشامب فرنسا أنطوان جريزمان اتلتيكو مدريد جريزمان

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