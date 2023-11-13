إحالة أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنًا في سوهاج للمفتي

أحالت جنايات سوهاج في قرارها الصادر اليوم أوراق 3 متهمين بقتل مواطن والشروع في قتل أخر بمركز طهطا إلى مفتي الديار المصرية مع تحديد جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهم.

وتلقى رئيس مباحث مركز طهطا بلاغا يفيد مقتل المجنى عليهما وتم نقلهما إلى المستشفى جثة هامدة وإصابة آخرين بإصابات متفرقة بالجسد.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين التحريات أن المتهمين المذكورين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بين الطرفين قام خلالها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليهم، ما أسفر عن مقتل الأول والثاني وإصابة آخرين.

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.