الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الشابو" يقود متهمين اثنين للسجن المؤبد بسوهاج

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ش.ا" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ح.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة قسم طهطا.

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وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قسم طهطا المتهمين محكمة جنايات سوهاج حبس مواد مخدرة

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