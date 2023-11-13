"الشابو" يقود متهمين اثنين للسجن المؤبد بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ش.ا" عامل بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم "ح.ص" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة قسم طهطا.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهمين، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش، بدائرة المركز، وترويجها على عملائهما، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.