تشييع جنازة طالبة توفيت إثر إصابتها بسكته قلبية في الفيوم

شيع أهالي قرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، منذ قليل، جثمان طالبة بالإعدادية تدعى "ملك كرم سيد " 12 سنة، إلى مثواها الأخير، بعد وفاتها إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وسيطر الحزن على أهالي القرية التي أتشحت بالسواد حزنا علي الطالبة وتم تشييع جثمانها بمقابر الأسرة.

وتعرضت الطالبة لسكتة قلبية أدت إلى دخولها في غيبوبة حُجزت على أثرها ليومين داخل مستشفي الفيوم العام قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وقال أحمد إبراهيم أحد أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الفتاة تعرضت لحالة إغماء داخل المدرسة، منذ يومين وتم نقلها إلي المستشفي التي احتجزت فيها لمدة يومين، وفشلت محاولات الأطباء في علاجها، ولفظت أنفاسها الأخيرة اليوم.



وتحول موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى سرادق عزاء لنعي المتوفاة والتي وصفوها بعصفورة الجنه، وسط حالة من الحزن لفراقها، وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر على مصابهم.