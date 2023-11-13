"السويس الأزهرية" تُكرم المتميزن بالمشروع الصيفي للقرآن الكريم

كرمت منطقة السويس الأزهرية عددا من المتميزين بالموسم الحالي للمشروع الصيفي للقرآن الكريم خلال احتفالية «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، التي انعقدت بحضور الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة.

تكريم المتميزين

وكرم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية الدكتور مؤمن الهواري، عددا من المشاركين المتميزين بمنافسات الموسم الحالي من مشروع الازهر الصيفي للقرآن الكريم، بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية، والشيخ ابراهيم الخزرجي، مدير شئون القرآن، والشيخ خالد أبو العلا، مدير إدارة السويس التعليمية، ولفيف من العاملين بمنطقة السويس الأزهرية.

كما كرم “الهواري” الموجهين المشاركين في المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب المتميزين المشاركين في المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب المتميزين.

وحرص المكرمون على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الادارة المركزية لمنطقة السويس الازهرية فضيلة الدكتور مؤمن الهواري خلال تسلمهم من المنصة شهادات التقدير.