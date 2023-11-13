كواليس حلقة "أتوبيس السعادة" في "غرب سهيل" بأسوان على dmc.. الجمعة

يواصل الإعلامي أحمد يونس تصوير حلقات برنامج “أتوبيس السعادة”، الذي يذاع على شاشة dmc، الجمعة المقبل؛ ليستكمل مجموعة حلقاته من أسوان.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

وترصد الحلقة التي ستذاع الجمعة على شاشة dmc في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا، والإعادة الأحد الثانيه ظهرا، منطقة “غرب سهيل”.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

فى وقت سابق، عرض برنامج أتوبيس السعادة، حلقة خاصة تتحدث عن صناعة السعادة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وقدم البرنامج فقرة عن تعليم الأطفال من ذوي الهمم الرسم وكيفية صناعة السعادة، كما قدم فقرة عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الأطفال.

ويذاع الموسم الخامس من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة دي إم سي، كل يوم جمعة الساعة 4:30 عصرًا على قناة dmc.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.