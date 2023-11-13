الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس حلقة "أتوبيس السعادة" في "غرب سهيل" بأسوان على dmc.. الجمعة

احمد يونس
احمد يونس

يواصل الإعلامي أحمد يونس تصوير حلقات برنامج “أتوبيس السعادة”، الذي يذاع على شاشة dmc، الجمعة المقبل؛ ليستكمل مجموعة حلقاته من أسوان.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

وترصد الحلقة التي ستذاع الجمعة على شاشة dmc في تمام الساعة الثالثة والربع عصرا، والإعادة الأحد الثانيه ظهرا، منطقة “غرب سهيل”.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

فى وقت سابق، عرض برنامج أتوبيس السعادة، حلقة خاصة تتحدث عن صناعة السعادة للأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وقدم البرنامج فقرة عن تعليم الأطفال من ذوي الهمم الرسم وكيفية صناعة السعادة، كما قدم فقرة عن ممارسة الرياضة وأهميتها في حياة الأطفال.
ويذاع الموسم الخامس من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة دي إم سي، كل يوم جمعة الساعة 4:30 عصرًا على قناة dmc.

احمد يونس فى جزيرة غرب سهيل

ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.

DMC أتوبيس السعادة غرب سهيل أسوان شاشة dmc أحمد يونس

مواد متعلقة

غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

الاستقرار على موعد عزاء الفنان عثمان محمد على بمسجد الشرطة

سوسن بدر ووفاء عامر تنعيان عثمان محمد على: خالص العزاء

موعد جنازة الفنان الراحل عثمان محمد على بمسجد الشرطة

بعد تأجيله تضامنا مع غزة.. عمرو دياب يعلن عن موعد حفل دبي

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان عثمان محمد على

سلوى عثمان عن رحيل والدها: كنت على أمل يكون فى غيبوبة سكر

نهال عنبر ناعية عثمان محمد على: أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

الأكثر قراءة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

اتحاد قبائل سيناء يرحب بوفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العريش (صور)

دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان