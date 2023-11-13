الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد رحيله عن الزمالك.. "أوسوريو" يتلقى عرضًا للتدريب بالدوري المكسيكي

خوان كارلوس أوسوريو
خوان كارلوس أوسوريو

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تلقي عرضا للعودة مجددًا للتدريب في الدوري المكسيكي الممتاز.

وذكر موقع (elfutbolero)، أن “أوسوريو” تلقي عرضًا لتدريب فريق كروز أزول، بعد رحيله مؤخرًا عن تدريب الزمالك.

وأشار الموقع إلى أن فريق كروز أزول، يمكن أن يكون أحد الخيارات الواضحة التي سيواصل من خلال المدرب الكولومبي مسيرته التدريبية.

وأضاف التقرير، أنه في حال وصول المدرب الكولومبي إلى كروز أزول، فإن أحد التعزيزات التي يمكن أن يجلبها للفريق، هو ماركو فابيان، اللاعب السابق لكروز أزول وجوادالاخارا.

ويمتلك خوان كارلوس أوسوريو – البالغ من العمر 62 عامًا – تجربة مع الكرة المكسيكية، حيث تولى تدريب منتخب المكسيك، خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2018.

وأعلن الزمالك مؤخرًا، إقالة خوان كارلوس أوسوريو، من تدريب الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري المحلي.

خوان كارلوس أوسوريو الدوري المكسيكي الممتاز كروز أزول منتخب المكسيك الزمالك

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