أبرزهم فيوتشر وكأس العالم للأندية.. مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

تصدر البحث عن مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة، على المستوى المحلي والقاري والعالمي، كافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية الجارية.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي تقام في ثلاثة دول مختلفة وهم ( المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويأتي ذلك، عقب ضياع المارد الأحمر، فرصة التربع على قمة دوري نايل، رافضا استغلال تعثر المنافسين في الجولة السادسة، مثل بيراميدز ومودرن فيوتشر والزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري

وكان الأهلي فقد أول نقطتين بمسابقة دوري نايل، خلال الموسم الحالي، بالتعادل الإيجابي مع الجونة بنتيجة 1/1، أول أمس السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية، ليتقاسم صدارة الدوري مع بيراميدز برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن المارد الأحمر، لا يزال يمتلك الأفضلية، بحكم مباراته المؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة، حيث لم تحدد رابطة الأندية موعدا لها حتى الآن.

مواعيد مباريات النادي الأهلي

ويستعرض لكم الـ«الدستور» في السطور التالية، مواعيد مباريات النادي الأهلي محليا وقاريا وعالميا الفترة المقبلة

السبت 25/11/2023

الأهلي & ميدياما الغاني .. التاسعة مساء (ستاد القاهرة الدولي أو السلام أو برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم كلا من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الثلاثاء أو الأربعاء (28 أو/29/11/2023)

الأهلي & سموحة .. الرابعة عصرا

الجولة السابعة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

السبت 2/12/2023

يانج أفريكانز التنزاني & الأهلي .. التاسعة مساء

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة).

الأربعاء 6/12/2023

زد & الأهلي .. السابعة مساء

الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

السبت 9/12/2023

الأهلي & شباب بلوزداد الجزائري .. السادسة مساء

الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة).

الجمعة 15/12/2023

الأهلي & اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ربع نهائي كأس العالم للأندية بالسعودية).

الثلاثاء 19/12/2023

شباب بلوزداد الجزائري & الأهلي

الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة)

تؤجل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر، للدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.