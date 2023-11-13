الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أبرزهم فيوتشر وكأس العالم للأندية.. مواعيد مباريات الأهلي المقبلة

الأهلي
الأهلي

تصدر البحث عن مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة، على المستوى المحلي والقاري والعالمي، كافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما عقب انتهاء فترة الأجندة الدولية الجارية.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول، بمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والتي تقام في ثلاثة دول مختلفة وهم ( المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

ويأتي ذلك، عقب ضياع المارد الأحمر، فرصة التربع على قمة دوري نايل، رافضا استغلال تعثر المنافسين في الجولة السادسة، مثل بيراميدز ومودرن فيوتشر والزمالك.

ترتيب الأهلي في الدوري

وكان الأهلي  فقد أول نقطتين بمسابقة دوري نايل، خلال الموسم الحالي، بالتعادل الإيجابي مع الجونة بنتيجة 1/1، أول أمس السبت، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية، ليتقاسم صدارة الدوري مع بيراميدز برصيد 13 نقطة لكل منهما، إلا أن المارد الأحمر، لا يزال يمتلك الأفضلية، بحكم مباراته المؤجلة أمام بلدية المحلة من الجولة الخامسة، حيث لم تحدد رابطة الأندية موعدا لها حتى الآن.

الأهلي يُحصّن نجومه.. كواليس مفاوضات تجديد الكبار فى القلعة الحمراء

موقف على معلول من المشاركة مع الأهلى أمام ميدياما الغانى

مواعيد مباريات النادي الأهلي

ويستعرض لكم الـ«الدستور» في السطور التالية، مواعيد مباريات النادي الأهلي محليا وقاريا وعالميا الفترة المقبلة 

السبت 25/11/2023

الأهلي & ميدياما الغاني .. التاسعة مساء (ستاد القاهرة الدولي أو السلام أو برج العرب بالإسكندرية).

الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، حيث تضم كلا من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الثلاثاء أو الأربعاء (28 أو/29/11/2023)

الأهلي & سموحة .. الرابعة عصرا

الجولة السابعة من دوري نايل (موسم 2023/2024).

السبت 2/12/2023

يانج أفريكانز التنزاني & الأهلي .. التاسعة مساء

الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة).

الأربعاء 6/12/2023

زد & الأهلي .. السابعة مساء

الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

السبت 9/12/2023

الأهلي & شباب بلوزداد الجزائري .. السادسة مساء

الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة).

الجمعة 15/12/2023

الأهلي & اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ربع نهائي كأس العالم للأندية بالسعودية).

الثلاثاء 19/12/2023

شباب بلوزداد الجزائري & الأهلي 

الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (المجموعة الرابعة)

تؤجل المباراة في حالة وصول المارد الأحمر، للدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.

اقرأ أيضاً

الأهلي يُحصّن نجومه.. كواليس مفاوضات تجديد الكبار فى القلعة الحمراء

الاهلى مواعيد مباريات النادي الأهلي مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة مواعيد مباريات الأهلي المقبلة مواعيد مباريات الأهلي مواعيد مباريات الأهلي القادمة

مواد متعلقة

الأهلي يُحصّن نجومه.. كواليس مفاوضات تجديد الكبار فى القلعة الحمراء

موقف على معلول من المشاركة مع الأهلى أمام ميدياما الغانى

أقل من الموسم الماضي.. الجونة يقطع سلسلة انتصارات الأهلي بدوري نايل

كريستو يطلب الرحيل عن الأهلى فى يناير بعد تهميشه من كولر (خاص)

الأكثر قراءة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلي: إصابات مباشرة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

دراسة: مخاوف الصحة العقلية تجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض جسدية متعددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان