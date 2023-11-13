إزالة 45 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

وأسفرت الحملات اليوم عن إزالة ٤٥ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ١ فدان و١٠ قراريط، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عدم التهاون مع المخالفين

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.