الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة وظائف هيئة الطرق بداية من اليوم

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx.

خوض الامتحان الإلكتروني 

ومن المقرر أن يخوض المتقدمين الذين تم قبول تظلمهم الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يومي السبت والأحد المقبلين.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أتاح أمس الأحد، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

"التنظيم والإدارة": اعتماد قرارات ترقية العاملين فى 29 جهة حكومية

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

الإعلان عن وظائف حكومية جديدة 

من ناحية أخرى، يستعد التنظيم والإدارة، للإعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة فى العديد من الوزارات فى مقدمتها وزارة التربية والتعليم حيث من المقرر بدء تنظيم مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم مساعد اعتبارًا من مطلع العام القادم، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لسد العجز فى تخصصات التدريس في مختلف المراحل التعليمية بمحافظات الجمهورية لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى مسابقى أخرى لوظائف الأئمة والعمال بوزارة الأوقاف والتى يتم تنظيمها والإشراف عليها من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لضمان اختيار أفضل الكوادر البشرية بموجب اختبار إلكتروني دون تدخل بشرى لضمان تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

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"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف خالية بوزارة النقل.. تعرف على الشروط والمستندات

تصعيد قيادات حكومية 

إلى جانب ذلك، يجرى التنظيم والإدارة تصعيد صفوف جديدة من القيادات الحكومية على مستوى عدد من الجهات الإدارية بموجب إعلان مركزى على بوابة الوظائف الحكومية لتحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في التقديم.

التنظيم والإدارة مسابقة التظلم استعلام هيئة الطرق والكباري

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