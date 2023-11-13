الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاط توضح تفاصيل عمل المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة، تأتي كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تعرقل الاستجابة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة، وهي فجوة التمويل والفجوة المعلوماتية وفجوة المهارات.

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن فجوة تمويل البنية التحتية بالخصوص في القارة الإفريقية تقدر بحوالي 170 مليار دولار سنويا، ولذلك تعمل المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة، على الآتي:

  • معالجة فجوة التمويل وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات في مجال البنية التحتية.
  • سد الفجوة المعلوماتية من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.
  • معالجة فجوة المهارات عبر توفير الدعم الفني المقدم، وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

وأكدت أن تلك الجهود لن تكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، ولذلك تحرص جمهورية مصر العربية على زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وربطه بكافة الفرص التمويلية والاستثمارية والدعم الفني المقدمة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولي

وأعلنت ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء، ببوابة وزارة التعاون الدولي بمشاركة القطاع الخاص، مقدمة الشكر لرئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لجهوده في تدشين المنصة ومساهمة البنك في دعم نشاط شركات الهندسة والمقاولات في إفريقيا، بعقود تجاوزت قيمتها الـ 12 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية.

ودعت شركاء التنمية الدوليين لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للشركات الإفريقية لتوفير التمويل التنموي الميسر ومنخفض التكلفة ومزيد من الآليات المبتكرة والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعت البنية التحتية والخضراء في قارة إفريقيا.

المشاط المنصة الالكترونية عقود والهندسة والمشتريات إمكانات القارة لقارة الأفريقية لتمويل

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