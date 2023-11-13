الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القاهرة تواصل جهودها للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية لبحث أوجه التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية في ضوء تنسيق الأدوار المنوطة بكل من الائتمان والإصلاح الزراعي والأحياء.

 

التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية

 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ضرورة المتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية إلى جانب كافة الأجهزة المعنية لتذليل كافة المعوقات للتصدى لجميع المخالفات بجميع مراحلها بدء من إثبات حالة التعدي والمعاينات واستكمال كافة الإجراءات بالأحياء المعنية حتى رفع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها على منظومة المتغيرات المكانية طبق تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

 

وشددت على أهمية المرور الميدانى على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والإدارات الهندسية ومسئولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد، مشددة على التصدي لعدم عودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو مبانى مخالفة أو عشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

 

توفير التقارير اللازمة والبيانات الخاصة بحالات التعدي

 

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الحضور بتوفير التقارير اللازمة والبيانات الخاصة بحالات التعدي بصورة مفصلة من حيث وصف المخالفة والمعاينة لها والإجراءات التي تم اتخاذها وموقفها الحالي على منظومة المتغيرات لمتابعة التقارير الواردة بصورة مستمرة.

نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها
تغيرات مكانية تصدي للمخالفات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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