1.6 مليار جنيه إيرادات.. الملا يعتمد نتائج أعمال "المصرية للثروات التعدينية"

عُقِدَتْ الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022/2023م، والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

الجمعية العامة للشركة المصرية للثروات التعدينية

وخلال الجمعية، استعرض الجيولوجي هاني مصطفى، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث أوضح أن الشركة تمكنت من زيادة قدراتها الإنتاجية من الخامات المعدنية، وأبرزها خام الفوسفات.

660 ألف طن فوسفات من مناجم وادى الشغب

كما تم إنتاج ما يقرب من 660 ألف طن فوسفات من مناجم وادى الشغب ووادى الشراونة البحرية بمحافظة أسوان ومناجم وادى القرية بمحافظة قنا، وبلغ إنتاج المنجنيز حوالى 6 آلاف طن من منجم ابوشعر بمحافظة البحر الأحمر.

إنتاج 17.5 ألف طن من خام الكاولين

واستطاعت الشركة خلال الربع الأخير فقط من العام إنتاج حوالى 5.17 ألف طن من خام الكاولين الرملي من منجم بئر الضحلي بمحافظة البحر الأحمر، وحوالى 2000 طن من الكوارتز والتلك من منجم وادي عطا الله.

كما حققت الشركة حجم إيرادات بلغ نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وذلك في نتائج غير مسبوقة بفضل زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار الفوسفات وسعر صرف الدولار، مما أدى إلى الموافقة على رفع رأس مال الشركة إلى 750 مليون جنيه.

تكثيف عمليات البحث والاستكشاف

وأضاف الجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة، ان الشركة تعمل بكافة أنشطة ومجالات استخراج واستغلال الخامات المعدنية وأهمها الفوسفات، أكسيد الحديد، المنجنيز، الكوارتز، التلك والكاولين الرمل، لافتًا إلى اهتمام الشركة بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لتأكيد تواجد الثروات التعدينية بشكل أقتصادى وأهمها الفوسفات، الفلسبار، الرصاص، الزنك، التلك والكاولين.