الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مبادرة "حدائق بلا أسوار" تصل إلى حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد

حديقة الكروان بحي
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد

شهدت حديقة الكروان أعمال تطوير بمنطقة الجوهرة بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن مبادرة «حدائق بلا أسوار»، حيث أصبحت تضم أماكن جلوس ونافورات ولاند سكيب وزيادة المسطحات الخضراء على أعلى مستوى مما جعل مظهرها الجديد إضافة جديدة لأهالي حي الزهور لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الزهور، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها مؤخرا.

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن قطار مبادرة «حدائق بلا أسوار» لم يتوقف في حي واحد فقط بل شملت كل أحياء بورسعيد ليصل حي الزهور لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، وزيادة المساحات الخضراء ووجود الحدائق في كافة الأحياء والميادين، بعد تطبيق مبادرة «حدائق بلا أسوار».

 

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير حديقة الكروان تشمل إزالة الأسوار وإعادة تقسيم الأحواض لإضافة نباتات وأشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حديقة الكروان بحي الزهور ببورسعيد
حدائق بلا اسوار بورسعيد الزهور أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مبادرات

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