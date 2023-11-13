كولر يطمئن على عمرو السولية لتجهيزه للمشاركة أمام ميدياما الغاني

اقترب عمرو السولية لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للعودة للظهور في قيادة وسط الفريق بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر عن المشاركة بعد تكرار إصابته العضلية في الخلفية منذ بداية فترة الإعداد بالنمسا.

وطمأن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عمرو السولية لاعب الفريق وجاهزيته تحسبا للاستعانة به فى مباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم السبت ٢٥ نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شارك السولية بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية الأخيرة وبات قريبا لتشكيل فريقه خاصة أن كولر يرغب في منح مروان عطية لاعب الفريق راحة سلبية بعد تراجع مستواه الفني كنوع من قرصة ودن لاستعادة لياقته الفنية والبدنية .

وعقد كولر جلسة مع السولية قبل منح الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام طلب منه التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر والابتعاد عن أي أمور تعطل استعادة مستواه الفني والبدني والمشاركة مع الفريق.

مدير التعاقدات ينهي ملف تجديد عقد السولية في جلسة خاصة

يعقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلى وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق جلسة مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة المقبلة بهدف التفاوض معه لتجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى تحفظ على تجديد تعاقده نظراً لكثرة إصابته لكن مسئولى الأهلى يرون أن اللاعب مفيد وضحى كثيراً من أجل الأهلى والأهم حالياً هو تجديد تعاقده وحال وجود عرض إعارة له بأحد الدوريات العربية سيتم الموافقة على ذلك ومنحه الفرصة دون مقابل .

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية، التي يخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعادل الأهلي اليوم مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.