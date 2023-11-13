الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. صحة كفرالشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية "الخبى"

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الخبي بمركز قلين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على مدار يومين، ويأتي ذلك بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وقد تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.

 

9 عيادات متخصصة في القافلة الطبية المجانية

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 9 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 581 مواطنًا خلال اليومين.

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وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة، أنه أيضًا قد تم إجراء 135 تحليلًا طبيًا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 48 صورة أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ356 مواطنًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ60 مواطنًا خلال القافلة.

وتابعت: بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ10 مرضى، وتم تحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وتكثف مديرية الشئون الصحية من حملاتها الطبية المجانية في العديد من القرى والمراكز من أجل توقيع الكشف الطبي مجانًا على المواطنين، وأيضًا إجراء الفحوصات لهم وصرف العلاج، كل هذا بشكل مجاني، ويأتي ذلك من ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قلين قرية الخبي الصحة كفر الشيخ حياة كريمه

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