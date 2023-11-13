الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران شامي يزور المدارس البطريركية بالقاهرة ويعلن انطلاق الحركة الكشفية المدرسية

جان ماري شامي
جان ماري شامي

زار المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدارس البطريركية، برمسيس، ومصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالقاهرة، حيث كرم سيادة المطران خريجي مختلف المراحل التعليمية، بالمدارس البطريركية، كما أعلن النائب البطريركي العام، انطلاق الحركة الكشفية المدرسية.

 إعلان انطلاق الحركة الكشفية المدرسية

وانطلقت الحركة الكشفية المدرسية، من خلال إعطاء المطران شامي، شارة الحركة لعدد من الطلاب والطالبات، الذين أعلنوا وعد الالتزام بميثاق شرف المدرسة، والعمل على خدمة المجتمع.

وفي كلمته، قام راعي الإيبارشية، بتوضيح السلام الكشفي، من خلال النقاط التالية: الحفاظ على الكلمة، الجاهزية التامة، احترام القوانين، بالإضافة إلى الكبير، الذي عليه أن يحمي الصغير.

 الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار البار نيلوس

في سياق آخر، تحتفل الكنيسة البيزنطية باثنين من مناسباتها حيث تحتفل بتذكار البار نيلوس الذي من جبل سيناء، وكان القدّيس نيلوس حاكم القسطنطينيّة في عهد الإمبراطور ثاوذوسيوس الكبير.

وفي سنة 390 غادر المناصب وأسرته للانقطاع إلى الله في جبل سيناء. ورقيَّ إلى درجة الكهنوت ومات حول سنة 430. وله مؤلفات عديدة في الحياة الروحية.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بتذكارالقدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة يوشافاط رئيس أساقفة بولتسك، وولد القدّيس يوشافاط في اوكرانيا سنة 1580 وترهّب سنة 1604 في دير الثالوث الأقدس القائم في مدينة فيلنا، وما لبث أن انتخب رئيسًا للرهبان الباسيلين وأصلح العيشة الرهبانية في أديرة أوكرانيا، وعُيّن رئيس أساقفة بولتسك سنة 1618، وظلّ يسوس شعبه ويحامي عن الإيمان الكاثوليكي حتى قتله أعداء الاتحاد مع الكرسي الروماني في 12 نوفمبر سنة 1623.

الأب جان ماري شامي المطران جان ماري شامي ة المطران جان ماري شامي ة نيافة المطران جان ماري شامي النائب البطريركى العام جان ماري شامي

مواد متعلقة

صورة وتعليق.. أيقونة "الكأس الفارغة" للسيدة العذراء

الكنيسة اللاتينية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس يوشافاط الأسقف الشهيد

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل باثنين من كبار قديسيها

الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني ديلا باتشي (سيني دا بيزا)

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى نياحة البابا بطرس الثالث 27 سنة 481 م

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل اليوم بحلول أحد تجديد البيعة

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يتناول تاريخ مصر بعيون المؤرّخين الأقباط.. كتاب "سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر آية الزيني يروي تفاصيل الواقعة.. فما القصة؟

كيف أصبحت مصر الدولة رقم 16 على مستوى العالم في تشغيل مترو الأنفاق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان