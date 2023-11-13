المطران شامي يزور المدارس البطريركية بالقاهرة ويعلن انطلاق الحركة الكشفية المدرسية

زار المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، المدارس البطريركية، برمسيس، ومصر الجديدة.

جاء ذلك بحضور الأب رامز قلليني، ممثل صاحب المدارس، بالقاهرة، حيث كرم سيادة المطران خريجي مختلف المراحل التعليمية، بالمدارس البطريركية، كما أعلن النائب البطريركي العام، انطلاق الحركة الكشفية المدرسية.

إعلان انطلاق الحركة الكشفية المدرسية

وانطلقت الحركة الكشفية المدرسية، من خلال إعطاء المطران شامي، شارة الحركة لعدد من الطلاب والطالبات، الذين أعلنوا وعد الالتزام بميثاق شرف المدرسة، والعمل على خدمة المجتمع.

وفي كلمته، قام راعي الإيبارشية، بتوضيح السلام الكشفي، من خلال النقاط التالية: الحفاظ على الكلمة، الجاهزية التامة، احترام القوانين، بالإضافة إلى الكبير، الذي عليه أن يحمي الصغير.

الكنيسة البيزنطية تحتفل بتذكار البار نيلوس

في سياق آخر، تحتفل الكنيسة البيزنطية باثنين من مناسباتها حيث تحتفل بتذكار البار نيلوس الذي من جبل سيناء، وكان القدّيس نيلوس حاكم القسطنطينيّة في عهد الإمبراطور ثاوذوسيوس الكبير.

وفي سنة 390 غادر المناصب وأسرته للانقطاع إلى الله في جبل سيناء. ورقيَّ إلى درجة الكهنوت ومات حول سنة 430. وله مؤلفات عديدة في الحياة الروحية.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بتذكارالقدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة يوشافاط رئيس أساقفة بولتسك، وولد القدّيس يوشافاط في اوكرانيا سنة 1580 وترهّب سنة 1604 في دير الثالوث الأقدس القائم في مدينة فيلنا، وما لبث أن انتخب رئيسًا للرهبان الباسيلين وأصلح العيشة الرهبانية في أديرة أوكرانيا، وعُيّن رئيس أساقفة بولتسك سنة 1618، وظلّ يسوس شعبه ويحامي عن الإيمان الكاثوليكي حتى قتله أعداء الاتحاد مع الكرسي الروماني في 12 نوفمبر سنة 1623.