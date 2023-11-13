محافظ المنوفية يدشن القافلة الطبية المتحركة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية والقرى النائية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، القافلة الطبية المتحركة والتي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة.

يأتي ذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، الاستاذ محمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي، الاستاذة إنجي نجيب مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية.



تفقد المحافظ العيادات المتنقلة، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة على أن تجوب مراكز والقرى النائية، وكذا تدعيم القافلة بمزيد من أطقم الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.



أوضحت مسئول القوافل الطبية لمؤسسة راعي مصر للتنمية، أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها "الباطنة، أطفال، عظام، رمد، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة وغيرها" وذلك بأجور رمزية وتسليم العلاج المناسب بالمجان، ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالي، مضيفة أن القافلة ستجوب عدة قرى بمركزي السادات ومنوف خلال الشهر الحالي وستتواجد في مراكز الشباب أو دور المناسبات أو مقر وحدات الشئون الاجتماعية.

وستنطلق القافلة اليوم الاثنين بقرية القومبانية بكفر داود بمركز السادات، وغدًا الثلاثاء بقرية كفر داود الجديدة، يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر بقرية الخطاطبة المحطة، يوم 17 نوفمبر بقرية الخطاطبة البلد، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر بقرية الأخماس، يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر بقرية عزبة الشيخ، وقرية اليافطة يوم 23 نوفمبر، ويوم 24 القادم بقرية الجيار، ويوم السبت الموافق 25 بكفر بلمشط، وأخيرًا يوم الأحد 26 نوفمبر بقرية الحامول بمركز منوف، وتستمر تنظيم تلك القوافل طوال العام.



وأوضح المحافظ، أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر إحتياجًا، مشيدًا بالدور المتميز والمشاركة المجتمعية الجادة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر للتنمية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.