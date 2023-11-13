مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها في المنيا

لقيت طفلة مصرعها، سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها، أثناء اللهو بإحدى قرى مركز العدوة، شمال المنيا.

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزل أسرتها أثناء اللهو، داخل منزلها بإحدى قرى مركز العدوة.

انتقل فريق الإسعاف والشرطة، وتبين مصرع «ن – م – ع – م»، 20 شهرًا، مقيمة بإحدى قرى العدوة، نتيجة سقوطها من أعلى السلم.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، أن الوفاة نتيجة إصابة الطفلة، بكدمة فى الجمجمة، وتورم، ونزيف داخلي بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة، نتيجة السقوط من علو «أعلى السلم».

وتم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.