الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: مصر هى السند الحقيقى والداعم الدائم للقضية الفلسطينية

الدكتور أسامة شعث
الدكتور أسامة شعث

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر أصبحت السند الحقيقي والاستراتيجي والدعم الدائم للقضية الفلسطينية منذ عام 1948، وحسمت موقفها على أكمل وجه.

وأضاف شعث، خلال  مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترانيوز"، أن مصر وقفت إلى جانب فلسطين دبلوماسيا للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عند حدود 1967، لافتا إلى أن مصر قدمت الدعم للشعب الفلسطيني عندما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين عام 2008، و2014، و2017 و2918 و2019 و2021 و2022 و2023.

أستاذ علاقات دولية: فلسطين أصبحت مستهدفة بالقصف والعدوان كل عام

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن فلسطين أصبحت مستهدفة بالقصف والعدوان كل عام، ومصر الدولة الوحيدة التي تدعم الشعب الفلسطيني بإدخال المساعدات بحكم "الجيرة" والجغرافيا، وثانيا لأنها جزء من الأمن القومي المصري.

للقضية الفلسطينية مصر الدولة الفلسطينية والعدوان أستاذ العلاقات الدولية للشعب الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي

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