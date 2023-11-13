الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الطوارئ الطبي النرويجي: "بايدن" يسهم في قتل آلاف الأطفال بغزة

بايدن
بايدن

تحدث مادس جيليرت، مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى قطاع غزة، عن مساعدات ومناصرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للجانب الإسرائيلي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الاثنين، إن الوضع في قطاع غزة كارثي والمستشفيات ليس لديها وقود، بالنظر إلى الجانب الآخر من دخول مساعدات وتقديم كافة أنواع الدعم المختلفة لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأكد مسؤول فريق الطوارئ الطبي النرويجي إلى غزة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسهم في قتل آلاف الأطفال في قطاع غزة، متابعًأ أن جرائم إسرائيل في قطاع غزة ليست دفاعا عن النفس بل تمثل انتهاكات بحق الفلسطينيين.

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