الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي مدير تراخيص المحال العام لمتابعة سير عمل المركز التكنولوجي الموحد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام محافظة بورسعيد، مدير تراخيص المحال العام، لمتابعة سير عمل مركز التكنولوجى الموحد لاستخراج رخص المحلات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والعقيد اسلام بهنساوي مدير المركز التكنولوجي لاصدار تراخيص المحال العامة الموحد. والجهاز التنفيذي ، ورؤساء الأحياء، والأجهزة المعنية.

 

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم عمل منظومة جديدة لإصدار تراخيص المحلات وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمحلات فى جميع الأحياء ببورسعيد لحصر إجمالي المحال التجارية سواء المرخصة أو غير المرخصة،لاستخراج رخص المحلات.

ووجه المحافظ، بضرورة قيام أصحاب المحلات بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة لاستخراج رخص المحلات وفقًا للقانون الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.

 

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتشار سيارات شفط وكسح مياه الأمطار والأطقم الفنية وفرق الأحياء الميدانية فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع آثار مياه الأمطار بالشوارع تزامنًا مع سقوط الأمطار، ومتابعة التغيرات في الأحوال الجوية والتعامل السريع مع آثار التقلبات الناتجة عن الطقس.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم سحب المياه من جميع الأحياء فور تساقط الأمطار اليوم، ولا يوجد تراكم لمياه الأمطار على مستوى المحافظة، نظرًا للاستعداد المبكر للشتاء وإقامة بالوعات الأمطار وتطهير مصارف المياه. مشيرًا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة المتوقعة خلال الفترة القادمة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

 

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد رؤساورؤساء الأحياء يوجه أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة محال عامة الغضبان إدارة المركز التكنولوجي

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