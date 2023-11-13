تحمل 25 طن مساعدات.. "مهندسى الدقهلية" تعد شاحنة لمساعدة أهالى غزة (صور)

عبرت صباح اليوم أولى شاحنات نقابة المهندسين بالدقهلية محملة بـ25 طنا من المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية إلى الشعب الفلسطيني فى محنته العصيبة لتصبح أول نقابة مهنية تصل مساعدتها مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.



نقيب مهندسى الدقهلية: الشاحنة أقل رسالة دعم إلى الإخوة فى فلسطين

وتعد هذه الشاحنة أولى الشاحنات فى قافلة مفتوحة تعدها نقابة المهندسين بالدقهلية دعمًا لأهالي قطاع غزة.

وأفاد إبراهيم حسانين، نقيب مهندسى الدقهلية، بأن هذه الشاحنة هى أقل رسالة دعم إلى الإخوة فى فلسطين ضد المحتل الصهيوني.

ووجه الشكر إلى من تقدموا بالمساعدات من المهندسين والمواطنين والشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدنى على ثقتهم بمجلس نقابة المهندسين بالدقهلية، منوها بأن ما تم جمعه من تبرعات فى الشاحنة الأولى يدل على التواصل الدائم والبناء بين مجلس النقابة ومهندسى الدقهلية من جهة، وبين مجلس النقابة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات والمصانع من جهة أخرى، وأن نقابة المهندسين بالدقهلية رسالتها واضحة، وهى دعم الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.



وأفاد رضا الشافعى، عضو مجلس الشيوخ المصري والمستشار الفنى لنقابة المهندسين بالدقهلية، بأن شاحنة المساعدات المقدمة من مهندسى الدقهلية إلى فلسطين رسالة واضحة من مهندسى الدقهلية برفضهم الاحتلال الصهيونى ووجوده على الأراضى الفلسطينية.

وأكد أنه مهما طال الزمن، فإن الاحتلال إلى زوال، وإن ما يقوم به المحتل الصهيونى هو مجازر إبادة جماعية للشعب الفلسطينيى يجب أن تتوقف، وإن ما يحدث من استهداف للمستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية يدل على بشاعة العدوان، وصمت المجتمع الدولى يدل على تخاذله.

الشاحنه

الشاحنه

الشاحنه