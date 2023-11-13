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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية": رفع حالة الطوارئ ونشر 187 سيارة استعدادًا لسقوط الأمطار

طوارئ بالصرف الصحي
طوارئ بالصرف الصحي في الإسكندرية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من صباح اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر٢٠٢٣، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.


وأكد نافع تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.


وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.


وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.


 

شركة الصرف الصحي هطول الامطار تمركز 187 سيارة ومعدة أعمال التطهير طوارئ بالإسكندرية

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