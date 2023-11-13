"العربية لإدارة وتطوير الأصول" تواصل نزيف الخسائر

كشفت المؤشرات المالية لشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، عن ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 13.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أن الشركة سجلت خسائر بلغت 3.83 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بقيمة 3.38 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.322 مليون جنيه، مقابل 779.17 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

ويشار إلى أن العربية لإدارة وتطوير الأصول، سجلت خسائر بلغت 1.22 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 1.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 431.8 ألف جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل إيرادات بلغت 259.72 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.