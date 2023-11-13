الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم أسوان" تنظم سلسلة تدريبات للمعلمين والطلاب حول "الذكاء الاصطناعي واستخداماته"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

تنظم وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالتعاون مع توجيه عام الحاسب الآلى بمديرية التربية والتعليم فى أسوان، سلسلة تدريبات للمعلمين والطلاب حول “الذكاء الاصطناعى واستخداماته فى مجال التعليم والتعلم”.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتوجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان،

مبادرة "بلدنا أمانة في أيدينا"

تأتى هذه التدريبات فى إطار مبادرة "بلدنا أمانة في أيدينا" وهى مبادرة وطنية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع المجالس المتخصصة لتعزيز المهارات الابتكارية والإبداعية استنادًا إلى المشاريع القوميةوالمبادرات الوطنية.

رابط تسجيل المعلمين والطلاب 

ونوهت مديرية التربية والتعليم فى أسوان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" أنه على الراغبين فى المشاركة بتلك التدريبات من المعلمين والطلاب التسجيل من خلال الروابط التالية:-

١- رابط تسجيل المعلمين 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAGFLHjhUMkwzU1Q3U01IWFlLSUI4UlBES0FOTjVZWC4u

 

٢- رابط تسجيل الطلاب

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAGFLHjhUMDdEMzMxNjRBSUZZOFY2QjRRU1dPV01CNC4u

 

 

لقاء محافظ أسوان بوفد وزارة التربية والتعليم 

 

وفى سياق آخر كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التقى وفد الوزارة بقيادة الدكتورة رانده شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

جاء ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تفعيل دور المسئولية المجتمعية الهادفة لخلق بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

مديرية التربية والتعليم بأسوان سلسلة تدريبات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان توجيه الحاسب الآلي مبادرة بلدنا أمانة في أيدينا

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