الحلم أصبح حقيقة.. توصيل الغاز الطبيعي لـ7 آلاف عميل بالوادي الجديد

طفرة حقيقية تحققت في محافظة الوادي الجديد عكس ما كان يدار في أذهان المواطنين من استحالة دخول الغاز الطبيعي في المحافظة لبعد المسافات عن وادي النيل، ولكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكن هناك مستحيل فالخدمات تصل في كل مكان والتنمية والتعمير طال جميع المحافظات وحياة كريمة توغلت في قرى ونجوع مصر ضمن خطة بناء الجمهورية الجديدة



وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن توصيل الغاز للمحافظة يعد نقلة حضارية بكل المقاييس، وخاصة بعد الانتهاء من أعمال تركيب محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة وتحقيق حلم أهالي الواحات ودخول الغاز لجميع المنازل في وقت قصير كان مفاجئة للجميع



وأضاف محافظ الوادي الجديد، أنه تم توصيل الغاز لـ 7 آلاف عميل من إجمالي 14 ألف عميل مستهدف وذلك ضمن مراحل مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة التي يستفيد منها 14 ألف عميل بتكلفة 150 مليون جنيه.



وأوضح الزملوط، أنه جرى تنفيذ أول محطة لتحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي والتي تم الانتهاء منها وتم تشغيلها لتوصيل الغاز الطبيعي بمركز الخارجة كمرحلة أولى.



وأضاف أن تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة باستخدام تقنية الغاز المضغوط، بتكلفة نحو 137 مليون جنيه، على أن يتم توصيل الغاز الطبيعى لـ 14 ألف عميل فى مدينة الخارجة، فى المرحلة الأولى، مؤكدا أن خدمة توفير الغاز الطبيعى لأهالى المحافظة هى من أهم الخدمات التى سيتم إدخالها إلى محافظة الوادى الجديد.



أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي 25 يناير، البالغ عددهم 700 عميل من أصل 14 ألف مستفيد، وذلك بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المُغذي للقطاع.



وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت أكثر من 100 كم، والتي تضمنت أحياء البلد القديمة والسبط البحري والسبط الشرقي والمجاهدين والبري وأرض السلام وطريق الداخلة، كما يجري حاليًاالعمل بالقطاع الذي يضم أحياء الزراعيين والأمل والبلوكات السكنية بالمنطقة.



وأضاف الزملوط، أنه يجرى حاليا التجهيز، للبدء في حفر خطوط وتركيب مواسير الغاز الطبيعي للمواطنين في المرحلة الثانية من المشروع بمدينة الخارجة، فيما بلغ إجمالي السيارات التي جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي 150 سيارة ما بين أجرة وملاكي وحكومي، وذلك ضمن الخدمات التي يشملها المشروع وفى إطار تنفيذ أكبر منظومة خدمية فى تاريخ المحافظة وفقا لإحصائيات ما تم ضخه واعتماده من مليارات الجنيهات من أجل استكمال منظومة التنمية الشاملة وتحقيق خطة الدولة كمحاور إستراتيجية لربط الوادى الجديد بوادى النيل ودعم القطاعات الإنتاجية فى المجال الزراعى والصناعى واللوجستى والخدمى.

يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع شملت التعاقد مع 6800 عميل من إجمالي 7000 عميل مستهدف، بالإضافة إلى تحويل أكثر من 325 سيارة أجرة وملاكي وعدد من السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.